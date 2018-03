Heftig verhaal van agente die bebloede man aanhoudt: 'Hij zei dat hij aids heeft en ik nu ook'

EINDHOVEN - ,,Ik heb aids! En ik ga ervoor zorgen dat jullie dat ook krijgen!” Dat zei de bebloede verdachte tegen agent Maaike uit Eindhoven. ,,Ik wist niet of ik nou wel of niet besmet was." In het heftige verhaal dat zij schrijft op haar Facebook wordt duidelijk dat een politieagente wel heel sterk in haar schoenen moet staan om niet onder te doen voor een verdachte 'die groot van stuk is'. Ze besloot deze ervaring van een maand geleden vandaag te delen, omdat ze er eindelijk aan toe was.

De verdachte stond vrijdagavond 9 februari, de dag vóór carnaval, woedend voor de deur van zijn ex-vriendin in Eindhoven, toen de twee agenten arriveerden. Ze hadden de melding gekregen dat iemand ergens al scheldend op een deur stond te bonken, maar het hem niet lukte om naar binnen te komen. Toen hoofdagente Maaike om zijn legitimatiebewijs vroeg, zei hij: ,,Die heb ik wel, maar krijg je niet. Pisvlek!"

Hij deed zijn bril af en stopte deze in zijn borstzak. ,,Ik keek recht in zijn ogen en zag niets anders dan agressie", schrijft de agente. ,,Oké, dit wordt knokken." De agente moet geschrokken zijn, want ze schrijft dat dit het laatste is dat ze wilde. Uit ervaring wist ze dat dit anders zou lopen.

'Ik heb aids!'

De agente besloot samen met haar collega de man aan te houden, nog voor hij een klap kon uitdelen. Het lukte hen na 'een flinke worsteling' om de man met zijn tweeën op de grond te krijgen en hem te boeien. Hij was door de val op de grond bebloed geraakt aan zijn hoofd. Toen ze hem mee wilden nemen naar het bureau, bleef hij zich verzetten. ,,Dit was zo’n situatie die je niet in de koude kleren gaat zitten", schrijft ze.

Toen ze hem eenmaal in de politiewagen hadden gekregen, moest haar mannelijke collega hem blijven vasthouden. Tijdens de rit, die uren leek te duren maar in werkelijkheid enkele minuten was, probeerde de man zijn bebloede hoofd aan de agent af te smeren. Hij spuugde daarbij ook meerdere keren. Hij schreeuwde toen dat hij aids had. ,,En ik zorg dat jullie dit ook krijgen!"

Controle

,,Mijn maatje zat helemaal onder het bloed toen ik hem aankeek." De agente vroeg zich af of ze besmet was of dat het maar loze dreigementen van de man waren. Op haar handen en die van haar collega zaten allemaal 'kleine kloofjes' van de worsteling op de grond. Daarbij zat er ook wat bloed aan. Als de man besmet zou zijn met het hiv-virus, was de kans groot dat de agenten dit nu ook hadden.

Bij aankomst op het politiebureau werden ze opgevangen door collega's. Die namen de man over en brachten hem naar een cel. Het duo werd meteen gecontroleerd door een arts.