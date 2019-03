Heino als guilty pleasure in Eindhoven

VideoZelden zal de gemiddelde leeftijd in poptempel De Effenaar zo hoog geweest zijn als gisteravond. Zowel in de zaal als op het podium. Schlagerkoning Heino (80) is begon zijn een afscheidstournee door Nederland in Eindhoven. In een uitverkochte grote zaal met een handjevol die-hard fans van vroeger maar vooral veel mensen die erbij wilden zijn. Uit jeugdsentiment omdat Heino in de platenkast van hun ouders vroeger een prominente plek innam of uit respect omdat die man van tachtig daar toch maar even stond. Drie bezoekers vertellen.