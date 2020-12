Hekken bij ‘ravijn’ naast nieuwe fietsbrug over A2

Update + VIDEO Operatie geslaagd: fietsbrug over Randweg Eindhoven geplaatst

30 augustus EINDHOVEN - Tijdens een urenlange operatie is in de nacht van zaterdag op zondag een 160 meter lange fietsbrug over de Randweg in Eindhoven geplaatst. De boogbrug van 1600 ton lag bij het ochtendgloren op haar plek. De snelweg A2/N2 was de hele nacht dicht.