Heksensoep en spinnenweb-elixer in preHistorisch Dorp

EINDHOVEN - Het is zaterdag griezelen in het preHistorsch Dorp in Eindhoven. Vampieren, zombies, gifmengers en nog veel meer enge wezens zijn overal in het dorp te vinden.

In veel wijken in Eindhoven gaan de ‘trick or treat tochten’ en andere Halloween-activiteiten niet door in verband met het coronavirus. Maar wie op geesten en griezels wil jagen kan deze zaterdag terecht in het preHistorisch Dorp tijdens een Halloween vossenjacht. De middag is strak uitverkocht en het dorp vult zich snel met gezinnen met verklede kinderen.

Het mooie zonnige weer doet denken aan een lentedag. Maar bij het zien van de zwevende witte wieven en de parmantige Victoriaanse zwarte bruid die op zoek is naar haar toekomstige man, wordt het meteen duidelijk: het is Halloween. Halloween, het feest voor Allerzielen, een feest om geesten te verjagen en ervoor te zorgen dat de zielen naar het dodenrijk vertrekken.

Tijdens de vossenjacht gaan de kinderen op zoek naar alle griezels en vervullen opdrachten. Met de letters die ze hiervoor krijgen, kunnen zij het geheime woord maken. Een woord dat een leuke verrassing oplevert bij vertrek.

Moed, deugd, kracht of snelheid

Boukje de waarzegster voorspelt aan Mila (9), Tim (7) en hun ouders dat ze de overwinning gaan behalen, maar dat het nog duidelijk gaat worden of dat gebeurt door hun moed, deugd, kracht of snelheid. De familie Van Zanten is uit Geldrop gekomen: ,,Het is jammer voor de kinderen dat veel wordt afgezegd. Straks gaan we nog een rondje maken langs de versierde huizen in onze buurt. Het is leuk hier en we genieten van het mooie weer", zegt moeder Sanne van Zanten.

Op de vraag wat het leukste is wat ze tot nu toe gezien hebben zijn Mila en Tim het eens; de witte wieven. Mila: ,,Dat was leuk, met een houten stokpaard in galop langs de grafheuvels." In het enge bos wachten de witte wieven de kinderen op. Als je ze goed blijft volgen en niet de weg kwijtraakt tussen de heuvels, dan wordt er weer een letter verdiend.

Soep met gruis

In het huis van de heks staat de familie Van Lierop uit Eindhoven vol aandacht te luisteren. Saar (8) en Eva (6) zijn als heks verkleed. En de heks vraagt of ze haar meehelpen met de heksensoep. Hun broertje Teun (4), verkleed als draak, doet een stapje naar achteren als de heks om wat drakenbloed vraagt. Om een letter te bemachtigen vraagt de heks om een toverspreuk om de soep af te maken. Na wat overleg trekken Saar, Eva en Teun hun kleurige bezemtoverstokken en roep in koor: ,,Tibbel, tabbel, thuis, we eten soep met gruis.”

Op het marktplein is de beul in trek. Niet alleen zijn verhalen over zijn werk zijn interessant, de kinderen willen ook allemaal op de foto, vastgezet in het schavot. Een mooie herinnering aan een dagje Halloween in het preHistorisch dorp.

En het geheime woord? Wie alle zestien letters heeft verzameld, krijgt 'spinnenwebelixer'.