Hekwerk rond Gloeilampplantsoen Eindhoven mag blijven, toekomst groen onzeker

De brief die JA Real Estate, het vastgoedbedrijf van eigenaar Atom Zhou uit Den Haag, kreeg over de vergunning, staat op Facebook (Gloeilampplantsoen NOWW). Daarin schrijft de gemeente dat ze zich genoodzaakt ziet de vergunning af te geven. Dat komt door een rechtszaak die Zhou op dit deel won, aldus de brief. Wat dit verder voor de toekomst van het plantsoen betekent, is nog niet duidelijk.

De rechter gaf namelijk de gemeente Eindhoven verder wel gelijk in de afwijzing van een vergunning voor de opslag van bouwmateriaal bijvoorbeeld. Ook is het werk aan het aanleggen van toegangswegen stilgelegd. AM Group die het terrein huurt van JA Real Estate was al bezig om delen van het (slecht bijgehouden) groen weg te halen. Dat mocht niet van de gemeente, op advies van Trefpunt Groen Eindhoven.

Het hekwerk rond het Gloeilampplantsoen aan de Beukenlaan/Achtseweg Zuid van de gemeente Eindhoven mag blijven staan na een rechterlijke uitspraak. © Michel Theeuwen

Ondertussen is voor het plantsoen - ooit door Philips aangelegd in de vorm van een gloeilamp - wel een apart bestemmingsplan gemaakt. Dat is in oktober vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld, met VVD en LPF tegen. Die partijen wilden de eigenaar meer ruimte geven om iets van zijn plannen te realiseren. Zhou wil een klein deel van het gebied bebouwen en de rest groen houden.

Buffer

De gemeente(raad) koos voor het helemaal behouden van het plantsoen als een buffer tussen Strijp-S en Strijp-T waar toch al weinig groen is. De bezwaren van Zhou zijn daarbij afgewezen. De eigenaar argumenteerde dat hij ook het groene karakter wil behouden, maar wel met een bebouwing voor zijn aankoopinvestering van rond de drie ton.

Of Zhou in beroep is gegaan bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan wilde zijn woordvoerster gisteren niet zeggen. Er vindt overleg plaats tussen de Haagse eigenaar en de gemeente, was alles wat zij over de toekomst van het plantsoen kwijt wil. Het college van B en W kon niet reageren vanwege vakanties, maar zei eerder ook dat er gesprekken plaatsvinden.