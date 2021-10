‘Heldenketting’ van Zuidelijk Toneel: eerbetoon voor heel gewone superhelden uit Helmond en Eindhoven

Het thema ‘Helden’ is voor Het Zuidelijk Toneel een ‘positief-kritisch onderzoek’ naar de rol van helden in de huidige tijd. HZT wil mensen in het zonnetje zetten maar staat ook stil bij die verhalen die niet worden verteld en de mogelijke bijwerkingen van het heldendom.

Het Zuidelijk presenteert dit en volgend jaar tal van voorstellingen en projecten rondom dit thema: naast Heldenketting – over lokale helden, Fascist worden – over anti-helden, met Theo Maassen (vanaf januari), De Bastaard – over toekomstige helden (nu in het theater), Oost-Indisch Doof – theater en podcast over onze geschiedenis (vanaf 5 oktober), HiiiPower – over Hiphophelden e.a. (nu in het theater).

In de maak is Instead of Heroes, waarin theatergrootheid Elsie de Brauw een keur aan belangrijke (strijdbare) vrouwen neerzet, zoals Rosa Luxemburg, Hannah Arendt, Tracey Emin en Jane Fonda.