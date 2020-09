Hele zaak rond ontvoerde en flink gemartelde Eindhovenaar stinkt, volgens het OM

DEN BOSCH Het komt wel vaker voor in de Bossche rechtbank: twee verdachten die elkaar de schuld in de schoenen schuiven. Het Openbaar Ministerie hield het maandag simpel: zowel een Pool als een Eindhovenaar zijn allebei schuldig aan het ontvoeren van een man die zegt gemarteld te zijn. En daar moeten ze drie jaar cel voor krijgen.

De rechters kregen een ingewikkeld verhaal, waarbij de betrokkenen telkens van rol wisselden Het begint april vorig jaar met 112-meldingen van mensen die zagen hoe een man bij een Eindhovense coffeeshop uit een bestelbusje werd getrokken en in een Audi geduwd. Een van hen noteerde het kenteken en een paar uur later kwam er een melding van Schiphol: de auto stond daar. De politie trok er een Pool (32) en een Eindhovenaar (36) uit. Er lag een rol tape in, en een pistool.

Maar, zei officier van justitie Stijn Revis: waar was de ontvoerde? Die meldde zich ‘s nachts, ducktape nog om zijn nek, bij de Antwerpse politie. Hij was door de twee kerels ontvoerd en naar een garagebox bij Roosendaal gebracht. Vastgebonden op een stoel werd hij urenlang flink te grazen genomen, hij had het over martelen en moest ammoniak of urine te drinken. Hij kreeg vreemde vragen over Helmondse hennep tot een man binnen kwam en zei: ‘dit is de verkeerde’. Met wat bedreigingen werd hij vrijgelaten.

Stinkt aan alle kanten

Wat er allemaal is gebeurd en waarom zal nooit echt duidelijk worden, vreest Revis. “Het stinkt aan alle kanten.” Het slachtoffer zei iets over twee kilo wiet kopen, er was sprake van een hennephok bij de Eindhovense Kruisstraat. Vreemd, allemaal. Maar met de martelingen hebben deze twee niks te maken, maar wel met de ontvoering. Professioneel crimineel klusjeswerk, volgens Revis.

Het was een ingewikkelde puzzel. Niet alleen wilde het slachtoffer pas maanden later zeggen wat er was gebeurd, hij wees toen vooral in de richting van de Pool. Die bleek de geweldenaar, de Eindhovense man was ook slachtoffer. Maar wat later kwam hij daar op terug: juist de Eindhovenaar was de boef. Maar die had hem laten weten dat zijn familie er van zou lusten als hij hem niet vrijpleitte.

Nekklem

De Eindhovenaar kwam niet opdagen voor de rechtszitting. De Pool wel want die zat inmiddels weer vast voor drugssmokkel. De laatste wees ook weer naar de eerste, maar Revis liet alle verhalen voor wat ze waren. Hij keek naar onafhankelijk bewijs, zoals de getuigen. Die zagen béide mannen aan het slachtoffer sjorren. Op een telefoon stond een foto van de Eindhovenaar met het slachtoffer in een nekklem, en de Pool met een pistool in de hand. Allebei even schuldig, zei Revis. En ze verdienen drie jaar cel.

De advocaten vonden het onbegrijpelijk, want konden uit het dossier genoeg plukken wat hun respectievelijke clienten een bijrolletje toedroeg.