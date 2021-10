Helma Michiels exposeert in Cacaofabriek Helmond: ‘Alle weten zit in zwart’

Michiels (Hapert, 1964) toont schilderijen en tekeningen die zij recentelijk heeft gemaakt. Grote olieverven en al even grote krijttekeningen. Ze bevolken nu vrijwel alle wanden van de Cacaofabriek en worden gecombineerd met drie kunstenaars die een werkperiode achter de rug hebben in het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk. Die combinatie bevalt.

Een grote serie zwarte vazen in diverse afmetingen van Boris van Hoof waaiert uit over een fiks deel van de grote zaal op de eerste verdieping. Ze laten zich lezen als een installatie die doet verstillen. De organische, veelkleurige objecten van Sabina Timmermans refereren stuk voor stuk aan vormen die zijn ontleend aan de natuur. De torso’s van Janina Frye worden, vooral door de openingen erin en door de opvallende, matte glazuren, haast autonome objecten die weinig meer met het lichamelijke van doen hebben.

Thuis in Spanje

Helma Michiels werk de helft van het jaar in Spanje, waar ze ooit terecht kwam, rondreizend door Zuid-Europa, samen met partner, beeldhouwer Paul Ceulemans. Spanje voelde gelijk als thuis. Door de mensen vooral, die veel opener en makkelijker zijn dan in Nederland. En het landschap: ,,Ik dacht de eerste keer: ik kén dit landschap en had heel sterk het gevoel dat ik er iets mee moest, dat ik er iets ging vinden.” Onder meer de majestueuze steeneiken, die bomen met de zo typerende vormen, die door haar treffend ‘dramatisch’ worden genoemd.

In haar tweede thuisland voelt Michiels zich meer afgesloten van de wereld. In het dorpje in de buurt van Salamanca is er eigenlijk niets; hoeft ze de deur niet uit en kan ze - zonder enige belemmering - werken: ,,Ik voel me daar totaal vrij. Alles staat in dienst van het werken.”

Ze heeft overigens de steeneiken geschilderd, net als veelkleurige landschappen, op kleine en grote doeken, op papier ook, maar: ,,Met de natuur en dan vooral die bomen heb ik heel snel het gevoel dat ik tekort schiet; dat ik ze niet genoeg recht kan doen. Ooit misschien.”

Enorme energie

Bijna heel haar leven al maakt ze portretten, en op een goed moment werden het series. Waren die portretten eerst redelijk figuratief, de laatste jaren heeft Michiels slechts een aantal raak aangebrachte verfstreken nodig om datgene te verbeelden wat in haar lijf zit: stuk voor stuk sterke vrouwen, die een enorme energie uitstralen. De ene keer in zwart, dan weer in kleur; waarbij het opvalt dat Michiels heel goed in staat is om het altijd verdraaid lastige oranje perfect in te zetten (‘een echte Spaanse kleur’).

Dat oranje - net als veel andere tinten - neemt Michiels waar in de natuur. Het blauw heeft ze echter ontleend aan een kapel in Vence, in Frankrijk, ontworpen door Henri Matisse, die ook het glas in lood voor zijn rekening nam. In die ramen zit onder meer dat blauw: ,,Die kleur, dat kwam binnen, mijn hemel! Tja, en dat gaat dan in me zitten, en dat moet ik dan doorgeven of zo.” Stilte, dan: ,,Zwart vind ik een heel wijze kleur, daar zit alles in. Alle weten zit in zwart.”

Met Michiels praten over kunst is praten over ‘voelen’. ,,Daar móet het over gaan en dat gebeurt helaas te weinig. Dat aspect is ook wat mij met Joan Mitchell verbindt (Amerikaans expressionistische schilder, in 1992 overleden, red.) Zij was ook echt van het voelen. En naast de mannelijke voorbeelden die ik heb, is zij een vrouw; voelt voor mij als een soort kunstenaar-moeder.”

Wat zij hoopt dat haar schilderijen en tekeningen doen bij de bezoeker, is dat haar verfstreek - die met ongelooflijk veel energie en passie is aangebracht - dat die de bezoeker kan verleiden om het werk buitengewoon serieus te bekijken. En zichzelf er misschien wel in te verliezen.

‘Coeur de Parisienne’, schilderijen Helma Michiels, keramiek van Boris van Hoof, Janine Frye en Sabine Timmermans. Cacaofabriek, Cacaokade 1, Helmond. Open: dagelijks van 13-17 uur. Tot 28 november.

Volledig scherm Helma Michiels. © Paul Ceulemans