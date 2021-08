Helma werkt vijftig jaar bij Albert Heijn XL en zag bijna alle hoekjes van ‘haar’ winkel

Lokale makers mogen schitteren op buiten­scherm bij Natlab: ‘Gevoel overbren­gen in 5 minuten’

15 augustus EINDHOVEN - Korte films van regionaal talent op groot scherm buiten: dat is het idee achter ‘Fresh Meet’ van Broet en Natlab in Eindhoven. ‘Felt’ van Kasper van ’t Hoff en Dennis de Pijper is een van de films die woensdag 18 augustus te zien is. De woensdagen erna is er ook nog ‘Fresh Meet’.