Helmonder (17) opgepakt voor mishandeling en beroving van 14-jarige in Eindhovens park

Jong PSV beleeft een belabberde avond met een nederlaag en een portie blessures

Een flinke teleurstelling was er maandagavond voor Jong PSV, dat in eigen huis met 2-0 verloor van de leeftijdsgenoten van FC Utrecht. De ploeg uit de Domstad bleek net als eerder dit seizoen te sterk en dat was een verrassing omdat Jong PSV de afgelopen weken in goede vorm stak en alleen verloor van de Ajax-beloften.

14 februari