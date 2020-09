Helmonder (18) opgepakt voor brandstichting in Eindhoven waarbij 16-jarige ernstig gewond raakte

Politie tuigt groot onderzoek op en zoekt scooter vanwege aanslag op woning in Eindhoven

21 juli EINDHOVEN - De politie neemt de aanslag op de woning aan de Moreelselaan in Eindhoven hoog op en is dinsdagmiddag een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Door de explosie en brand raakte een 16-jarige jongen levensgevaarlijk gewond. Hij was op dat moment in de woonkamer. Zijn moeder en zus kwamen met de schrik vrij.