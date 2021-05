Helmonds bedrijf Please wil partner van kleine ondernemer worden

Laatste wijziging is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die vorig jaar de markt ook voor payrollbedrijven aardig heeft opgeschud. Die wet regelt gelijke arbeidsrechten voor werknemers met een vast contract en die van werknemers die werkzaam zijn via payroll- of uitzendbedrijven. De overheid wil zo oproepkrachten meer zekerheid op werk en inkomen geven en het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen een vast contract aan te bieden. Flexwerk, werken op basis van een tijdelijk contract, is juist duurder gemaakt.

Dat voelen niet alleen payroll- en uitzendbedrijven, die voorheen medewerkers in dienst hadden en detacheerden bij bedrijven op basis van uitzendcontracten, maar ook kleinere ondernemers, zegt Hans van de Ven algemeen directeur van Please.

,,Nederland telt zo’n 850.000 kleine bedrijven met vijf à zes man in dienst. Daar zit de meeste werkgelegenheid van Nederland. Maar de kleine ondernemer heeft niet de brede schouders van een multinational en wel relatief de grootste risico’s in personeelskosten. Daar zit de pijn.”

Quote De overheid heeft te weinig oog voor de kleine ondernemer. Has van de Ven , Algemeen directeur Please

Volgens Van de Ven is er vanuit de overheid te weinig oog voor juist die kleinere werkgever.

,,Ik snap dat een werknemer vastigheid wil, maar deze wet is nog niet droog of de volgende staat al op stapel. Een mkb’er heeft geen tijd om zich in alle wetten te verdiepen of hij maakt ongewild fouten die met terugwerkende kracht veel schade kunnen veroorzaken. Daarbij wil je als kleine werkgever zo flexibel mogelijk kunnen ondernemen, want je hebt zelf ook geen zekerheid over de hoeveelheid werk. Kijk maar naar corona. Die ondernemer zoekt naar alternatieven. Als payroll geen optie meer is, een uitzendbureau te duur is want die rekent werving en selectiekosten, dan huur je maar personeel als zzp’er in. Vastigheid is niet altijd wenselijk, ook niet voor de oproepkracht zelf.”

Om de kleinere ondernemer beter te kunnen bedienen, wil Please zich meer als raadgever opstellen. Van de Ven: ,,We merkten meer behoefte aan ondersteuning daarom gaan wij onze rol als partner van werkgevers uitdiepen. Wij hebben alle expertises in huis met arbeidsdeskundigen, backoffice-, juridische- en verzuimspecialisten. We willen als een soort ‘ extern HR-bureau’ oplossingen bieden voor alle werkgevers vraagstukken. We stonden altijd achter de werkgever, nu gaan we ernaast staan.”

Flexibiliteit in werken

Ondanks de Wab zit er volgens Van de Ven toekomst in flexibel werken. In 2014 schreef hij in een whitepaper al over het fenomeen het werknemersbedrijf; als nieuwe benadering van flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.

Van de Ven legt uit: ,,Ik denk niet dat de Wab de oplossing is. De overheid geeft nu een verkeerde prikkel. Kijk naar mensen die al twintig jaar ergens in vaste dienst werken. Die hun baan eigenlijk niet leuk meer vinden, maar niet overstappen naar ander werk omdat ze dan hun verworven zekerheden kwijt raken. Dat is slecht voor de werkgever en de werknemer. Moedig nou als overheid die overstap aan. Neem drempels weg, zorg dat mensen hun opgebouwde rechten kunnen meenemen en onderbrengen in zo’n werknemersbedrijf. Er moet werkzekerheid komen, niet baanzekerheid. Flexibiliteit gaat er in het arbeidsleven hoe dan ook komen.”