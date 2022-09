Helmondse stichting Ouders en Jeugdzorg failliet: zestig gezinnen zijn de dupe

In de strijd tussen goed en kwaad in het paradijs van Marc Mulders wint de hoop

AMSTERDAM/OOSTELBEERS - Duistere vormen met tentakelachtige uitsteeksels doemen op tussen de pastelkleurige vlakken in het grote schilderij ‘Hunt for Paradise’. Het is de blikvanger van de gelijknamige solotentoonstelling van Marc Mulders uit Oostelbeers bij Kers Gallery in Amsterdam.

7 september