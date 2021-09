Helmondse zakkenrollende smoesjesmaker moet toch nog naar cel; hij maakte het te bont

Groen licht voor ‘Tiny Forests’ in Eindhoven­se wijken Genderdal en Mensfort

14:46 EINDHOVEN - Na enkele jaren bakkeleien is donderdag definitief het licht op groen gezet voor de aanleg van twee ‘Tiny Forests’, educatieve stadsbosjes ter grootte van een tennisveld. Basisschool de Troubadour in Genderdal en basisschool 't Palet in Mensfort zijn de eerste twee scholen die de bosjes samen met de gemeente en IVN gaan aanleggen en gebruiken als educatief leslokaal.