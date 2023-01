Helmplicht zit nog niet echt tussen de oren; ‘Ach, is dat nu al? Helemaal vergeten!’

TERUG IN HET NIEUWS ‘De wereld is nog lang niet klaar met mij’: graffiti-kunstenaar Finn Zweemer wil mensen laten genieten

BEST - Graffiti-kunstenaar Finn Zweemer heeft afgelopen jaar de muurschildering gerealiseerd tegenover de Action in Best. Hierin ving hij de dromen van bewoners uit de wijk Wilhelminadorp. Maar ook daarna zat hij niet stil.

1 januari