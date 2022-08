Help, de auto's komen; maanden wachten en dan opeens alle hens aan dek bij dealers

Benzine duur? Vette pech voor Veldho­venaar en andere mantelzor­gers die ver moeten rijden

VELDHOVEN - Ouderen moeten steeds langer wachten op thuiszorg, huishoudelijke hulp of een plekje in een verpleeghuis. De overheid hoopt dat mantelzorgers vaker bijspringen. Maar een tegemoetkoming in de reiskosten is er niet bij.

