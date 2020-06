Help de boer verzuipt in zijn aardappelen; ook in Eindhoven actie Aardappelberg

Social designer Bernhard Lenger uit Eindhoven was vrijwilliger bij de eerste Aardappelberg, die Jacobs begin juni in Amsterdam organiseerde. ,,In een middag tijd ging daar 20 ton aardappelen weg. Heel leuk. Toen SFYN landelijk wilde gaan, heb ik meteen besloten de Eindhovense editie te organiseren. Dat doe ik op het Campinaterrein waar ik ook mijn bureau heb, samen met restaurant Phood daar en met Rosanne Kusters van SFYN Eindhoven en met steun van eigenaar BPD van Campina.” Het Campinaterrein is te vinden aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Ook in Veghel, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden zijn de bintjes te halen.



Opmerkelijk genoeg krijgt Lenger de aardappelen, zo'n 12.500 kilo, niet uit Brabant, maar uit Zeeland. ,,De aardappelen van zandgrond zijn minder lang houdbaar dan die van de klei, heb ik mij laten vertellen. De Brabantse zijn al verwerkt tot veevoer.”



Wie mee wil helpen kan zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur aanmelden via de app van toogoodtogo.nl. Daar betaal je 4,50 euro voor een ticket op tijd. Met een eigen tas kun je dan aardappelen komen halen. ,,Wij gaan ervan uit dat iedereen zo'n 10 kilo meeneemt, zodat boeren een goede prijs krijgen. Als je meer wil komen halen, vragen we een extra donatie", aldus Lenger.