Help, ik moet een school kiezen

Boeven vangen, dat is wat Brandon Ebbers van 11 later wil gaan doen. Voor de leerling uit groep zeven gaat de weg naar politieagent misschien wel via het Vakcollege in Eindhoven. Waar ze leerlingen niet opleiden tot boevenvangers maar wel een vak leren waarmee ze na vier jaar nog alle kanten op kunnen. Net als veel andere middelbare scholen hield de school in het Eindhovense Stratum zaterdag een open dag. Leerlingen en hun ouders konden er terecht voor informatie over de school en mochten ook meteen aan de slag. In de keuken aan het fornuis of met de soldeerbout in het technieklokaal. Want als één ding de leerlingen van de school verbindt; ze zijn liever met hun handen bezig dan met boeken vol theorie.