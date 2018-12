,,Help ons het vertrouwen in de gemeente Eindhoven te herstellen”

Pijnlijk wordt het aan het einde van de anderhalf uur durende hoorzitting, waarbij leden van de gemeenteraad luisteren naar verhalen uit de zorgpraktijk. Raadslid Ruud van Acquoij (50Plus) vraagt aan Ramona Jager van het kleinschalige Mark Jager Coaching, hoe zij de keukentafelgesprekken ervaart. Ze vertelt over een cliënt die kampt met autisme, een post traumatische stress stoornis (ptss) en pedofolie. In het kader van socialisatie doet hij boodschappen onder deskundige begeleiding. Want een drukke supermarkt met misschien wel kinderen zorgt voor veel prikkels, ,,De generalist van WIJeindhoven vraagt of daarvoor niet een vrijwilliger kan worden ingezet, een boodschappenmaatje. Dat vinden wij niet verantwoord. Kan hij de zorg misschien overnemen, vragen wij. ‘Nee! Dat is veel te complex voor mij’, is het antwoord.”

Dertigduizend mensen

Ellis Ophorst heeft ondanks haar licht verstandelijke beperking het spits afgebeten. ,,Wel een beetje zenuwachtig”, erkent ze. Wekelijks krijgt ze bezoek van Lunetzorg. Het helpt haar om te gaan met ptss, paniekaanvallen, zorgt voor een ritme, ook in de zorg voor haar kinderen. Na afloop vraagt een raadslid wat het zou betekenen als de zorg wegvalt. ,,Dan ben ik mijn zekerheid kwijt en heb ik alleen mijn moeder nog.” Ad den Hartog ondersteunt het verhaal van Ellis en vraagt namens het Platform Zuidoost Brabant van verstandelijk gehandicapten om het bestaande beleid voort te zetten. ,,En samen op te trekken voor de dertigduizend mensen met een verstandelijke beperking in onze regio.”

Beloofde herijking

Active4you is een kleine aanbieder en biedt intensieve zorg aan huis voor Eline, dochter van mevrouw Van Dijk. Gevonden door een generalist na een speurtocht langs 23 andere organisaties. ,,We zijn in september 2017 begonnen in deze regio”, vertelt Chantal van Falier van Active4you. Omdat de gemeente dat jaar als uitgangspunt neemt voor het plafond in 2019, kunnen wij Eline tot maart helpen. Een beloofde herijking is nooit gekomen.”

Afschaling

Hanneke Henkens heeft niet genoeg aan de vijf minuten spreektijd. Bij GGzE De Boei is ze verantwoordelijk voor een zinvolle dagbesteding van cliënten met ernstige psychische problemen. Ze vraagt de raadsleden naar mogelijkheden om het vertrouwen in de gemeente te herstellen. ,,Onze cliënten hebben veel angst voor het keukentafelgesprek. Vaak horen wij over participatie en afschaling van zorg. Maar voor velen zijn we al blij als er geen terugval optreedt.”