Helpende hand voor Eindhovense kinderen van Spot ON

EINDHOVEN - Eindhovense kinderen die het moeilijk hebben de helpende hand toesteken en er zo voor zorgen dat ze toch kansen krijgen om zich sociaal en maatschappelijk te ontwikkelen. Dat is het doel van Spot ON, een nieuwe vrijwilligersorganisatie in Eindhoven die deze week van start is gegaan. In een eerste instantie richt de organisatie zich op basisschoolkinderen in de wijk Vaartbroek.

Drijvende krachten achter Spot ON zijn onder meer Yvonne Mierlo, directeur van Ergon, oud-wethouder voor de PvdA Mary Fiers, Jochem Goedhals van Fontys, Judith van de Belt, Najat Toub en directeur Albert Kivits van de Eindhovense bibliotheek.

Aanleiding om deze organisatie op te richten is de toenemende armoede in Eindhoven, vertelt Kivits. ,,In Eindhoven leven ruim 26.000 mensen onder de armoedegrens. Dat betekent dat 5500 kinderen in armoede opgroeien. Uit onderzoeken zoals de brede welvaartsmonitor blijkt dat de kloof alleen maar groter aan het worden ist.”

Mouwen

In plaats van daarbij aan de zijlijn te blijven staan, willen de initiatiefnemers voor Spot ON juist de handen uit de mouwen steken en iets aan dat maatschappelijk probleem proberen te doen. Kivits: ,,We gaan dat doen door basisschoolkinderen in de groepen 6 en 7 de helpende hand toe te steken door ze een persoonlijke begeleider te geven”

Die begeleider - spotter genoemd - gaat helpen met het oplossen van eventuele leerproblemen, bijvoorbeeld op het gebied van taal of rekenen. ,,Maar we gaan ook aan de slag met de interesses van de kinderen, om ook die te versterken. Idee daar achter is om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken. Dat moet er voor zorgen dat ze zich ze uiteindelijk sociaal-maatschappelijk kunnen ontwikkelen, in plaats van in cirkels te blijven ronddraaien.”

VOG

De activiteiten van Spot ON in Vaartbroek gaan na de herfstvakantie van start. De organisatie is nog op zoek naar meer vrijwilligers. Zij krijgen, na een intakegesprek, training in het begeleiden van kinderen en moeten ook een VOG - een verklaring omtrent gedrag - kunnen overleggen. ,,Omdat het om kinderen gaat, vindt de begeleiding altijd plaats in aanwezigheid van de ouders of op plekken waar ook andere mensen aanwezig zijn,” aldus Kivits.

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.spoton040.nl.