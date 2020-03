Hema in Eindhoven verhuist na 92 jaar: nooit meer een rookworst halen in de Rechtestraat

De toonbank met taartjes is nog goed gevuld, verder domineren lege rekken het winkelbeeld. “Na sluitingstijd verhuizen we de laatste artikelen naar onze nieuwe winkel”, vertelt manager Michiel Haans. Donderdag openen ze op hun nieuwe locatie, het voormalige C&A pand aan het 18 Septemberplein. Voor veel klanten zal het wennen worden.



Net als voor medewerker Lucie de Waal-Teeuwen, die naar eigen zeggen tot het meubilair van de Hema hoort. “Ik werk hier sinds 1978, waarvan de laatste 15 jaar bij het gebak.” De Waal begon bij de notenbar, in de begintijd stonden ze soms met tienen achter dezelfde balie. “Alles moest met de hand en uit ons hoofd. Ook nu doe ik nog altijd zo, ik kijk nooit op de kassa.”



Dat het vandaag haar laatste werkdag is in de Rechtestraat voelt dubbel. “Ik kijk uit naar de nieuwe winkel en vooral ons nieuwe foodcourt, maar je hebt veel meegemaakt dat je achterlaat. Het is alsof je zelf gaat verhuizen.” Daarom wilde ze graag vanavond afsluiten. “Het is een heel hoofdstuk uit mijn leven.” Zowel het goede contact met collega’s als met klanten blijft haar bij. Van sommigen weet ze al bij binnenkomst wat ze willen. En toen haar broer vermist was, kreeg ze veel steun. “Ze leefden echt mee. De Hema voelt voor mij echt als een familie.”