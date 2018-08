Hema verhuist na 90 jaar van Rechtestraat naar 18 septemberplein in Eindhoven

Jong PSV wacht confronta­tie met TOP Oss, Abels en Obispo aanvoer­ders

23 augustus Jong PSV neemt het vrijdagavond in de tweede competitieronde in de eerste divisie in een uitwedstrijd op tegen TOP Oss. Een ploeg die volgens trainer Dennis Haar vrij gesloten opereert en er gevaarlijk uit kan komen. ,,Ze spelen in een 5-3-2-systeem en kunnen met hun opkomende backs gevaarlijk worden", zei de trainer in zijn voorbeschouwing.