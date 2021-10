Henk (64) ‘plogt’ het Eindhovense marathonparcours mee schoon, zondag rent hij verkleed als gorilla de 42 kilometer

Netwerkver­e­ni­ging JONG! is geen jas­je-das­je-club

11:11 EINDHOVEN - Hoe houd ik mijn personeel gemotiveerd? Hoe houd ik de sfeer goed in coronatijd? Hoe ga ik om met sociale media? Hoe houd ik werk en privé in balans? Allemaal vragen waar jongeren in hun werk tegenaan lopen. Voortaan bespreekbaar in netwerkvereniging JONG! Eindhoven.