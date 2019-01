Henk Hendriksen, sociaal-democraat en verbinder van mensen, overleden

EINDHOVEN - Op 83-jarige leeftijd is dinsdagochtend Henk Hendriksen uit Eindhoven overleden. De PvdA-bestuurder was onder meer waarnemend burgemeester in Valkenswaard in 2000, mede-oprichter van de Agglomeratie Eindhoven en voorzitter van de Reconstructiecommissie De Peel.

Hendriksen was al geruime tijd ziek, vertelt zijn schoondochter - en eveneens oud-PvdA-politica - Gaby van den Biggelaar. Hij overleed aan een longontsteking. De belastingambtenaar werd lid van het eerste dagelijks bestuur - een soort college van gedeputeerden - van de Agglomeratie Eindhoven bij de oprichting in 1976. Dit regionale bestuursorgaan was een landelijke proef.

Valkenswaard

In 1980 kreeg hij zijn eerste burgemeesterspost in Halsteren en in 1988 in Cuijk. Nadat hij met pensioen ging in 2000 werd hij nog vier keer waarnemer. In Valkenswaard werd hij benoemd in de roerige periode rond wethouder Piet Geldens en de discussie over de verziekte bestuurscultuur en ten onrechte verstrekte bouwvergunningen die door de minister werden vernietigd. Ook in de drie andere gemeenten Boxmeer, Haaren en Grave moest Hendriksen volgens Van den Biggelaar vooral rust brengen.

Verbinder

,,Daarbij kwamen zijn bestuurlijke kwaliteiten het best tot uiting. Mijn schoonvader was qua principes een echte sociaal-democraat, maar als bestuurder ook een echte verbinder van mensen.” Die rol speelde hij in Eindhoven ook bij de discussie over het opheffen van het grote woonwagenkamp Doolplein. En ook het samenbrengen van belangenbehartigers van boeren en natuur in de reconstructiecommissie in De Peel deed hem veel plezier, aldus Van den Biggelaar, zelf voormalig gemeenteraadslid voor de PvdA in Eindhoven.