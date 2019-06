Henk Konings zoekt plek voor bevrijdingsrokje uit 1944: ‘Reken maar dat ze er trots op was’

Het mag een kleine wonder heten dat het oranje bevrijdingsrokje van crêpepapier de leeftijd van 75 jaar nog gehaald heeft. Het is nu eenmaal een kwetsbaar stuk. ,,Mijn zuster Tiny heeft er altijd goed voor gezorgd", zegt Henk Konings met ontzag. ,,Het heeft altijd tussen de watten gelegen. Ik heb het nog gezien toen ik bij haar in Zuid-Afrika op bezoek was. Het is crêpepapier hè. Je zou denken: dat is allang weg. Maar nee.”