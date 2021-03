Henk Krol: ‘Het komt wel goed’

Bekijk hier de verkie­zings­uit­slag per gemeente in Zuid­oost-Bra­bant

10:52 Hoe is dit jaar in jouw gemeente gestemd? En hoe verhoudt dat zich tot de uitslag van vier jaar geleden? Hierboven vind je in de kaart per gemeente een overzicht, en hieronder vind je per gemeente uit de regio een uitgebreider artikel.