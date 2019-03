Henk Krol: ‘Zet het leger in tegen drugscriminelen’

Het Eindhovense Kamerlid zei zich ernstig zorgen te maken over de manier waarop de overheid de drugscriminaliteit bestrijdt. ,,We hebben een nieuwe bureaucratie opgebouwd, maar het zijn allemaal papieren tijgers. Overal lopen juridische beren op de weg, de drugsmaffia wordt daar heel blij van. Jaag ze de stuipen op het lijf, geef ze de doodsklap. En als de politie geen tijd heeft, moeten we het leger erbij halen. Want nu dreigen we de oorlog te verliezen, ons land is afgegleden tot het centrum van de drugshandel.”

Privacywetten zijn obstakel

Andere partijen zeiden de zorgen van Krol te delen, daarbij veelvuldig verwijzend naar Brabantse voorbeelden, variërend van dumpingen van drugsafval tot liquidaties. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg maakte Krol duidelijk dat ze de inzet van het leger ‘ niet realistisch’ vindt. Net als de VVD, de PvdA en de PVV vroeg Van Toorenburg zich wel af waarom het zo lang moet duren voordat de minister de privacywetten aanpast die nu nog vaak in de weg staan als overheidsinstanties informatie over criminelen met elkaar willen delen. Ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb beklaagde zich daar deze week over.

Het Bredase SP-Kamerlid Michiel van Nispen pleitte voor een parlementair onderzoek naar de manier waarop de overheid probeert om crimineel geld af te pakken. ,,Misdaad mag niet lonen, maar het is lucratiever dan ooit. Hoe kan dat? Er is een betere aanpak van financiële criminaliteit nodig, het wordt tijd dat het parlement zich daar mee gaat bemoeien. En laten we dan ook goed kijken naar de rol van de banken.”

‘RIEC bestrijdt juist bureaucratie’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bestreed dat de aanpak van de drugscriminaliteit vastloopt in bureaucratie. ,,Meneer Krol verwijst onder meer naar het RIEC, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Dat is misschien een nieuwe afkorting voor hem, maar het RIEC is juist bedoeld om de samenwerking binnen de overheid te bevorderen en de bureaucratie te bestrijden.” Ook wees de minister op het extra geld dat is vrijgemaakt voor de politie en voor de integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Het delen van informatie over criminelen moet inderdaad makkelijker worden, onderstreepte Grapperhaus. ,,Daar werken we aan”.