Hennep en grondstoffen voor Crystal Meth gevonden bij drugsactie in Eindhoven

Maandag vond de politie in een woning ruim twee kilo gedroogde henneptoppen. Agenten roken al een sterke henneplucht bij het huis in Woensel-Zuid. Daarop werd een onderzoek ingesteld en dat leidde uiteindelijk naar een ander huis in hetzelfde blok. Eenmaal binnen trof de politie een in werking zijnde hennepdrogerij aan waar in totaal twee kilo henneptoppen en meerdere goederen van in beslag genomen zijn. Er is nog niemand opgepakt. Behalve de drugsgoederen lagen er ook enkele tientallen kilo's losse tabak.