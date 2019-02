Hennepafval gedumpt middenin Eindhovense woonwijk

RECENSIE Thijs ís cabaret

2 februari EINDHOVEN - Een boek zonder punt. Gewoon alleen maar komma’s, dat is wel zo overzichtelijk. En waarom ook, want als je gedachten over elkaar struikelen, moet je je best doen jezelf bij te houden. Thijs heeft overigens helemaal geen haast. Tijd zat, want hij is al begonnen als wij de zaal inkomen en hij in zijn pyjama tussen het bier en de chips elpees op vol volume draait. En ondertussen gewoon doorpraten. Thijs van de Meeberg is in zijn tweede avondvullende programma ‘Kom nou maar gewoon’ weer die emmer die overloopt van energie, situaties moeiteloos aan elkaar breit, en op gezette tijden weer even de rode draad oppakt.