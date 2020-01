Hennepkwekerij aangetroffen op zolder tijdens actiedag in Eindhoven

Sint Annakloos­ter vernieuwt hospice en logeerhuis op Eikenburg in Eindhoven

21 januari EINDHOVEN - Logeerhuis en hospice In Via, hospice De Regenboog en het kantoor van zorginstelling Sint Annaklooster worden de komende jaren bijeen gebracht in vernieuwde paviljoenen op landgoed Eikenburg in Eindhoven.