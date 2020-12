Hennepkwekerij met 2500 stekken en planten gevonden in Eindhoven

Van leuke winkeltjes naar één grote shoarma­straat: ‘Ze hebben de Kruis­straat kapot laten gaan’

8 december EINDHOVEN - ,,Het is één grote eetstraat geworden.” Esther van Genugten (39) van kapperswinkel Florale zag de afgelopen jaren veel winkels uit de Kruisstraat verdwijnen. Ook Florale gaat weg. De omzet is lager in de Kruisstraat dan in de andere filialen in het land, en het aantal winkeldiefstallen hoger. Haar baas heeft besloten plek te zoeken in Winkelcentrum Woensel. Hij is niet de enige ondernemer die vertrekt.