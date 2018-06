Henneptelers begraven kwekerij in buitengebied van Eindhoven

Spookrijd­ster komt stomdron­ken op agenten af in Eindhoven: 'Ze schrokken zich een hoedje'

10:41 EINDHOVEN – Een automobiliste heeft dinsdagochtend op de Tempellaan in Eindhoven voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd. De vrouw slingerde over drie rijstroken en reed zelfs tegen het verkeer in. Ze bleek zwaar onder invloed van alcohol en is aangehouden.