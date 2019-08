Hennes & Mauritz in Piazza Eindhoven krijgt opfrisbeurt

Binnen is het een drukte van jewelste, want er geldt een strikt tijdsschema. Sinds maandagochtend is de winkel dicht en volgens de planning kunnen bezoekers er vrijdag 30 augustus om 12.00 uur weer terecht. Bijna twee weken geen omzet is een dure grap, dus vertraging kunnen ze bij H&M niet gebruiken.

Ook Roger Otten, normaal gesproken werkzaam op het hoofdkantoor, helpt mee. Hij werkt al dertig jaar bij de Zweedse modeketen. ,,Vanaf de introductie in Nederland. Toen met 11 winkels en inmiddels zijn dat er 110. Er is in die jaren veel veranderd in het klantgedrag en daar moet je met de winkels op inspelen. Mensen kopen veel online. Als ze naar de winkel komen, willen ze meer beleving. H&M kijkt heel erg naar de wensen van klanten per stad. Bij dit filiaal hebben we bijvoorbeeld opvallend veel mannen als klant. Meestal zijn de vrouwen in de meerderheid en daar houden we rekening mee bij de winkelindeling. Daarom halen we in de Piazza de herenafdeling naar de begane grond. Vrouwen kunnen straks terecht op de eerste verdieping. Voorheen waren beide collecties verspreid over beide etages, maar het wordt nu overzichtelijker.''