Hennie van der Heijden (1943-2020) was helemaal gelukkig als ze met haar hengel aan de waterkant zat

Wie was in 1960 de kartrekker van wijkhuis Don Bosco in Eindhoven?

19 juni EINDHOVEN - De opening van wijkhuis Don Bosco aan het Lavendelplein in februari 1960. Wie kent de mensen op de foto of was er zelfs bij die dag? En wat werd er eigenlijk allemaal georganiseerd? Ook andere verhalen of anekdotes over het wijkhuis zijn welkom? Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.