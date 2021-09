Henri van Abbepenning voor DomusDela in Eindhoven; strijdbijl lijkt daarmee definitief begraven

Binnen jaar duidelijk of bewoners Woen­sel-Zuid Eindhoven op warmtenet aangeslo­ten kunnen worden

23 september EINDHOVEN - Het komend jaar moet duidelijk worden of bestaande huizen in Woensel-Zuid in Eindhoven aangesloten kunnen worden op het warmtenet. En of dat een optie is voor andere wijken en vooral ook sociale huurwoningen. Ennatuurlijk rekent momenteel uit wat dat kost.