Henri van Abbestichting: Philips moet Evoluon voor symbolische prijs aan Eindhoven verkopen

Philips wil niet direct ingaan op het verzoek van de stichting. Net als in de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad vorige week, laat Een woordvoerder van Hans de Jong, president Philips Nederland, weten dat 'de prijs voor ons niet leidend is'. Daarom worden de biedingen pas geopend als de inhoudelijke plannen beoordeeld zijn.

Niet acceptabel

De Van Abbestichting vindt verder dat het Evoluon de rol van nieuw Brainportcentrum 'zou kunnen en eigenlijk ook zou moeten spelen'. 'Het is toch niet acceptabel wanneer als gevolg van de verkoop van het Evoluon aan een commerciële partij het initiatief genomen zou moeten worden om een Evoluon 2.0 elders in de Brainport-regio te gaan ontwikkelen en bouwen', aldus de erfgoedwaakhond.

Commerciële ontwikkeling door één van de 15 partijen die zich voor de verkoop hebben gemeld, ziet de Van Abbestichting niet zo zitten. De commerciële doelen van de ontwikkelaars staan volgens voorzitter Peter van den Baar 'op gespannen voet' met de emotionele waarde die het gebouw heeft. De Van Abbestichting wil ook niet dat het bestemmingsplan voor het Evoluon uitgebreid wordt of dat er rondom de vliegende schotel wordt gebouwd. Zonder dat soort grote ingrepen is er 'nauwelijks een verdienmodel' voor de ontwikkeling en is 'winstgevende exploitatie van het gebouw uitgesloten', staat in de brief.