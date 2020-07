Henri van Nuenen op Noordkade: bloedworsten en camping Zomerheide in een wereld vol kleur

De dood of de gladiolen. De gladiool is een bloem die staat voor kracht en overwinning. In het werk van de Eindhovense kunstenaar Henri van Nuenen speelt die stoere reputatie een hoofdrol. Van Nuenen heeft een compleet oeuvre gebouwd rond de onverschrokken bloem en combineert dat met zijn fascinatie voor Zomerheide, een fictieve camping in Someren.

In de Noordkade in Veghel krijgt de in 1964 in Eindhoven geboren kunstenaar alle ruimte om te excelleren. In de malerij hangen wapperend als banieren al zo’n tachtig prints van gladiolen in allerlei kleuren. Boven zijn de Wiebengasilo’s voor hem en daar toont hij zijn merkwaardige wereld met felgekleurde prints van afbeeldingen van een immer voortgaande vertelling.