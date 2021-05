Herdenken kan ook anders, vinden de jonge makers van Wildpark: ‘Waarom moet het altijd zo statisch en voorspelbaar?’

Hoe beleven jongeren die twee minuten stilte op 4 mei op de Dam? VWO-scholiere Sam (15) uit Eindhoven. ,,Ik ben vooral bezig met stilstaan en met denken: ik mag geen geluid maken. Dan denk je dus niet aan de oorlog of aan een persoon die de oorlog heeft meegemaakt. Die manier van herdenken is te beklemmend en te statisch. En een beetje lullig eigenlijk ook.”

Vlinder (14), DOE040-leerlinge uit Eindhoven, knikt bevestigend: ,,Er wordt ook nog een krans op de Dam gelegd, en nog een, de koning spreekt en er wordt een gedicht voorgedragen. Dit is hoe wij herdenken, klaar. Maar het is zo voorspelbaar en opgelegd.”

Interactieve wandeling

Dit jaar herdenken we voor de 76e keer. Voor de 76e keer nagenoeg op dezelfde manier. Dat moet toch ook anders kunnen, dachten Sam en Vlinder. Samen met vijf andere jonge makers en theatermakers Annemiek Nienhuis en Madelène Veraa bedachten ze onder de paraplu van jeugdtheatergezelschap Wildpark de interactieve herdenkingswandeling Wat moet er nog gezegd op Strijp-S. Dit in het kader van de nationale manifestatie Theater na de Dam. Wie meeloopt krijgt een routebeschrijving met QR-codes die naar video's en verhalen leiden.

Quote Er zijn steeds minder mensen die de oorlog echt hebben meegemaakt, maar ook uit tweede of derde hand kunnen de verhalen indruk maken Madelène Veraa, theatermaakster

,,Voor veel mensen staat de herdenking ver van hen af”, zegt Nienhuis. ,,Daarom zijn we op zoek gegaan naar oorlogsverhalen van dichterbij: van bijvoorbeeld Philips (vandaar de locatie Strijp-S) en over Eindhovenaren die gevallen zijn of ondergedoken hebben gezeten.”

Bevallen in een schuilkelder

De jonge makers spraken met opa’s en oma’s, vrienden en kennissen. De verhalen kregen een plekje in de podcast. Nienhuis: ,,Je kunt je kennis over de oorlog uit de geschiedenislessen halen, maar als je uitzoekt wat de oorlog in jouw familie heeft betekend, komt het veel dichterbij. Verhalen doorgeven is heel belangrijk.”

Veera: ,,Je hebt handvatten nodig om te kunnen herdenken. Er zijn steeds minder mensen die de oorlog echt hebben meegemaakt, maar ook uit tweede of derde hand kunnen de verhalen indruk maken. Zo spraken we iemand wiens oma in Eindhoven moest bevallen in een schuilkelder.”

Sinterklaasbombardement

Door de oorlogsverhalen te visualiseren met bijvoorbeeld video's en tekeningen en letterlijk dichterbij te halen krijg je meer begrip voor de slachtoffers, zegt Vlinder. ,,En dan weet je ook beter waar je aan kunt denken op 4 mei. Ik wist bijvoorbeeld niks over het Sinterklaasbombardement. Nu wel, en voel ik me veel meer betrokken.”

Daarnaast, vindt Vlinder, is het eigenlijk ook vanzelfsprekend om tijdens de herdenking een gevoel van dankbaarheid te hebben. ,,Dat wij dit allemaal nooit hebben hoeven mee te maken.”

‘Wat moet er nog gezegd’ (8+), van Wildpark, dinsdag 4 mei, vanaf 15u tot de Nationale Herdenking. Startpunt: de Portiersloge (Torenallee 1, Eindhoven) op Strijp-S in Eindhoven. Deelname kost 5 euro p.p. Tickets via Wildpark.nu. Neem een opgeladen telefoon met internetverbinding en de mogelijkheid om QR-codes te scannen mee. En oordopjes. De wandeling is rolstoel- en rollatortoegankelijk

Wildpark speelt op 12 en 13 juni met volwassen profacteurs de theatervoorstelling ‘De Monteur en het Meisje’ op het Campinaterrein in Eindhoven.