Herinneringen aan die laatste Elfstedentocht: ‘De kans dat mijn ogen zouden bevriezen was heel groot’

,,Het was net of ik een stadion binnenreed in Dokkum. De hoge kade, mooi verlicht. Een hele mooie aankomst met een juichende massa mensen. Mijn dochter en schoonzoon stonden er ook.” Voor Theo Talsma (86) is het weer even die zaterdag 4 januari 1997 als hij terugdenkt aan wat voor de Helmonder zijn vierde Elfstedentocht was. In 1963 was hij een van de weinigen die de ‘zwaarste Elfstedentocht ooit’ voltooide, als wedstrijdrijder. Een elfstedenkruisje kreeg hij niet omdat hij zeven minuten buiten de tijdslimiet in Leeuwarden arriveerde.