Herinneringen aan Willy van der Kuijlen: ‘Ik stopte zijn strafschop en heb wekenlang zo trots als een pauw rondgelopen’

‘Eind jaren 60 zag het PSV-stadion er nog heel anders uit, met aan de lange zijde vak L en aan de overkant die houten, overdekte hoofdtribune. Links in de hoek was de Jongensrang waar ik voor 2 kwartjes genoot van het schietkanon uit Helmond. En als Willy weer gescoord had, juichten we. En na het eindsignaal renden we vanaf die Jongensrang het veld op om Willy een schouderklopje te geven en te bedanken voor zijn mooie goals. Hij keek je dan vriendelijk lachend aan en legde soms ook even zijn hand op de schouder van die jonge fan.’

Jan Koonings