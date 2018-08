Herinrichting Kosmoslaan Eindhoven start vanaf maandag

Met afvalmate­ri­aal samen een tapijt van vrede leggen

20:47 EINDHOVEN - Tijdens de zomerschool van de stichting Ik Wil werd gisteren een tapijt van vrede gelegd. Het resultaat was een prachtige mandala van afvalmateriaal. Stichting Ik Wil is een beweging die het anders wil. Ze wil bouwen aan een maatschappij waar iedereen welkom is en een plek heeft.