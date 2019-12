Herinrichting van Vestdijk in Eindhoven valt fors duurder uit

Extra saneringswerkzaamheden, grondopslag wegens de PFAS-discussie, veel archeologische onderzoeken én vondsten en enkele juridische procedures maken de klus flink duurder. Hoeveel is pas in januari duidelijk. Als alles goed is, kan het werk tegen de zomer afgerond worden. Volgens planning, zegt een woordvoerder van het wethouder Monique List. Eerder is echter altijd gezegd dat de klus in het vroege voorjaar al klaar zou zijn. Dat is dus niet meer haalbaar.