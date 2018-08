Herinrichting Vestdijk ook voelbaar in rest van Eindhoven

Alle bussen die nu over de Vestdijk de stad in en uit rijden moeten straks over de westelijke binnenring, via de Emmasingel. Om daar voor doorstroming te zorgen, komt er een aparte busstrook tussen de Willemstraat en het Stadhuisplein. Voor auto's blijft er dan slechts één strook over. Met uitzondering van het stuk bij het Fens-parkeerterrein waar auto's ook rechtsaf mogen.