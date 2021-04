Hermes gaat in regio Eindhoven rijden met nieuwe generatie elektrische bussen van VDL

EINDHOVEN - VDL heeft een eerste serie van 32 elektrische bussen van de nieuwe generatie verkocht aan Hermes. De vervoerder gaat vanaf januari 2022 in de regio Eindhoven rijden met de nieuw ontwikkelde, lichtgewicht voertuigen.

Hermes was vier jaar geleden de eerste grote afnemer van 43 e-bussen van VDL. De nieuwe bestelling is een vervolgstap in de aanbesteding die de provincie uitschreef, met als doel om in de periode 2016-2025 dieselbussen te laten vervangen door elektrische exemplaren.

'Veel belangstelling’

De order van Hermes is de eerste opdracht voor een serie voertuigen van de nieuwe generatie van de VDL Citea. Volgens een woordvoerder van VDL is ‘veel belangstelling’ voor de nieuwe stadsbus die pas in oktober dit jaar officieel wordt gepresenteerd.

In de nieuwe bussen zijn de batterijpakketten standaard geïntegreerd in de vloer. Daardoor is er meer passagiersruimte, tot maximaal 110 personen in een 12,2 meter bus zoals Hermes heeft besteld.

VDL Bus & Coach heeft voor het voertuig een composieten zijwand ontwikkeld die bestaat uit één stuk. Dat veroorzaakt volgens de fabrikant minder trillingen en vermindert de geluidsoverlast. De zijwand verbetert volgens VDL de isolatie van de bus, waardoor verwarming en verkoeling van de bus minder noodzakelijk is. Bovendien is de composieten zijwandconstructie vijftien procent lichter in gewicht dan een traditionele zijwand.

Speciale verlichting

De nieuwe generatie Citea’s zijn speciaal voor Hermes voorzien van het zogenoemde ‘Brainport-pakket’. Ze zijn toegerust met speciale veiligheidssystemen zoals voor detectie van de blinde vlek. ,,Maar ook het interieurdesign en speciale verlichting in de bus maken de voertuigen uniek", meldt VDL.