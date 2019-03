Hermes wil BravoFlex in Eindhoven en Veldhoven uitbreiden

BravoFlex werd bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling in december vorig jaar gelanceerd in Eindhoven-zuid, Waalre en Veldhoven. BravoFlex geldt hier als een aanvulling op de reguliere buslijnen. Hermes heeft plannen om de achtpersoons busjes en personenauto's, die na een bestelling via een app of telefonisch reizigers rechtstreeks naar een bepaalde halte brengen, ook in te gaan zetten in Eindhoven-noord.