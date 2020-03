Hermes zet minder bussen in Zuidoost-Brabant in

Busmaatschappij Hermes heeft daarom de dienstregeling aangepast. Deze gaat donderdag 19 maart in. De aanpassingen zijn terug te vinden in de digitale reisplanner van Hermes.

Zijdeur

Om het verspreidingsrisico van het virus te beperken, roept Hermes de reizigers op om niet in te stappen bij de voordeur, maar de zijdeur daarvoor te gebruiken. Uitstappen kan via de achterdeur. Ook wordt reizigers verzocht achter in de bus in en uit te checken, om zodoende de contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs te verkleinen.