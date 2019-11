Heropening DAF Museum in Eindhoven. ‘Hub en Wim hadden het prachtig gevonden’

Het was tijdens een rally in het Limburgse Vaals toen Pieter van Vollenhoven in de jaren zestig de top van een van de heuvels net niet haalde. Door gebrek aan lucht in een van de banden liep deze van de velg en kantelde zijn DAF 33. Dit tot grote hilariteit van het publiek, dat van een plaatselijke brigadier de opdracht kreeg er nooit over te praten. Dat gebeurde natuurlijk toch en vrijdag tijdens de opening van het vernieuwde DAF Museum in Eindhoven kreeg Van Vollenhoven er in de zaal de lachers mee op zijn hand.

DAF Pony

Dat juist de echtgenoot van prinses Margriet de openingshandeling verrichtte was ook geen toeval. De oud-hoogleraar vertelde uitvoerig over zijn bijzondere band met de familie van Doorne, de oprichters van DAF. Dat een Dafje uitkomst bood toen Van Vollenhoven slecht ter been was. ,,Want een DAF rijden kon iedereen en dat bleek aardig te kloppen.” Toen hij in 1975 naar Huis Het Loo in Apeldoorn verhuisde kregen Van Vollenhoven en zijn vrouw een DAF Pony in bruikleen. ,,Ideaal voor het bosrijke gebied vol heuvels. Eigenlijk heb ik nog spijt dat ik het wagentje later aan het DAF Museum heb geschonken.”

Volledig scherm Van Vollenhoven (tweede van links) bij de DAF Kini. Een strandvoertuig van DAF dat jarenlang in gebruik was bij de koninklijke familie. Ook oud-premier Jan-Peter Balkenende was aanwezig bij de heropening van het DAF Museum © Foto van de Meulenhof

1.100 vierkante meter

Vrijdag nam Van Vollenhoven voor de opening weer plaats achter het stuur van de Pony. De geur van benzine vult de ruimte als hij samen met onder meer loco-burgemeester Marcel Oosterveer het museum binnenpruttelt. Honderden betrokkenen zijn erbij als met een druk op de knop 1.100 vierkante meter nieuw museum zichtbaar wordt vanachter een doek. Genodigden, heel veel vrijwilligers en een aantal nazaten van DAF-oprichters Hub en Wim van Doorne.