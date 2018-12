Herseninfarct: schade gehalveerd

Neuroloog dr. Koos Keizer is ‘die onder de indruk’ van de katheterbehandeling, die nu vijf jaar wordt toegepast in zeventien medische centra, waaronder het Catharina, verdeeld over Nederland. ,,Ik ben nu vijf en twintig jaar neuroloog en ik heb veel nieuwe therapieën en ontwikkelingen gezien in de neurologie. Maar zo'n verbetering heb ik nog nergens kunnen zien. Dit is echt indrukwekkend.” Een infarct in de middelste grote hersenslagader komt maar in een op de tien gevallen voor. Lichtere beroerten kunnen worden verholpen met sterke bloedverdunners of medicijnen.