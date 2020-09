Herstelpakket voor cultuur Eindhoven noodzakelijk

Om ook in 2021 en de jaren daarna het hoofd boven water te kunnen houden, is een herstelpakket voor de cultuursector in Eindhoven noodzakelijk. Dat stelde Tanja Mlaker, directeur van Stichting Cultuur Eindhoven (SCE).

Eindhoven

Voor 2020 weten culturele instellingen als het Muziekgebouw en het Parktheater zich - al dan niet met de nodige moeite - wel te redden, mede dankzij de steunacties van het Rijk, de provincie Noord-Brabant em de gemeente Eindhoven. Maar 2021 wordt heel spannend als er niet ergens dit jaar opnieuw een herstelpakket wordt ingezet. Dat maakte Mlaker gisteravond duidelijk tijdens een raadsbijeenkomst waarin zij de gevolgen van de corona-crisis voor cultureel Eindhoven toelichtte.

Nieuw evenwicht vinden

Om een gezond toekomstperspectief voor het culturele systeem te maken is het van belang om een nieuw evenwicht te vinden in de driehoek makers, instellingen - in het bijzonder podia en presentatie-plekken - en het publiek. SCE pleit ervoor om een steun- en herstelpakket voor cultuur in de stad uit te werken en daarvoor zijn extra middelen nodig, zo stelde Mlaker.

De verwachte tekorten van de zes basisinstellingen voor 2021 zijn fors. Die is voor de Effenaar begroot op zo’n 600.000 euro, voor het Parktheater ruim 980.000 euro en het Natlab staat voor dat jaar voor ruim vier ton in de min. Zowel Mlaker als cultuurwethouder Monique List gaven aan dat de extra middelen uit het steunpakket van het Rijk voor 2021 welkom zijn. List kon nog niet aangeven hoe en wanneer de gemeente Eindhoven kan helpen, dat wordt later bekeken in samenhang met de andere corona-problemen.

Vergroting budget nodig

Het gebrek aan presentatie-plekken voor de makers in de stad is een van de grote zorgen van het SCE. Waar tijdens de eerste hulpacties de aandacht vooral uitging naar instellingen, is het nu zaak om kunstenaars, musici, schrijvers en acteurs te helpen. Want die kunnen met de bestaande regelingen niet eens in hun levensonderhoud voorzien, laat staan dat ze hun praktijk kunnen uitoefenen, aldus Mlaker. Om daarin te voorzien is vergroting van het budget van het Snelgeld-fonds - vooral bedoeld voor makers - noodzakelijk.

Korting op de huur

Oplossingen worden ook gezien in het voortzetten van de zogeheten coulance-regeling; daarbij worden instellingen niet te streng afgerekend op hun prestaties. Een korting op de huur van de panden is ook een optie om de steeds zwaarder wordende lasten te verlichten.

Er was ook goed nieuws te melden; zo werd er in 2020 door 19 culturele instellingen uit de stad voor ruim 18.7 miljoen euro subsidie aangevraagd bij verschillende overheden en fondsen en is er 15.8 miljoen euro toegekend. Dat is 85 procent en ‘dat is veel’, aldus Mlaker.