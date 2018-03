Hertelling stemmen Eindhoven

Als uit een hertelling blijkt dat BBL recht heeft op één extra stem, krijgt de partij alsnog de restzetel van het CDA en blijft ze in de raad. Het CDA is tegen hertelling. ,,Ik snap wel dat BBL dat wil", zegt CDA-lijsttrekker Linda Hofman. ,,Maar Jorritsma zegt dat de kans groot is dat een nieuwe telling ook fout is." Een hertelling kan niet alleen het CDA een zetel kosten, er zijn nog 7 restzetels verdeeld over de partijen.

Hertelling Maastricht en Amersfoort

De twee raadsleden die BBL oprichtten - na afsplitsing van de SP - zagen woensdagavond hun droom in duigen vallen. Hun partij haalde de kiesdeler niet. ,,Pijnlijk, ontzettend balen, maar het is zoals het is", aldus lijsttrekker Patrick van der Voort. En gelukkig voor BBL kon de partij toch in de raad blijven, dankzij een restzetel. Donderdag bleek echter dat die zetel alsnog naar het CDA ging. ,,Verschrikkelijk zuur." Toen Van der Voort in de cijfers dook ontdekte hij dat zijn partij precies één stem tekort kwam. Of was die stem wel uitgebracht, maar per ongeluk niet geteld?